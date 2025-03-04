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03:20, 4 марта 2025Силовые структуры

Коррумпированный чиновник подвел под статью тысячи жителей российского города

«Известия»: Тысячи жителей Гуково попали под суд из-за справок об инвалидности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Тысячи жителей города Гуково в Ростовской области оказались под следствием из-за получения справок об инвалидности в местном бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, с 2010 по 2017 год за их выдачу отвечал бывший руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы Борис Котов, который был несколько раз осужден в особом порядке за выдачу подложных справок об инвалидности.

Отмечается, что в отношении Котова доказали более 300 фактов взяток и 1790 случаев служебного подлога. Правоохранителей насторожил тот факт, что в городе с населением чуть больше 60 тысяч человек насчитывалось очень много инвалидов. Выяснилось, что все желающие могли получить от него справки об инвалидности, заплатив от 40 до 100 тысяч рублей.

«В каждом эпизоде в качестве ущерба государству фигурируют суммы от 660 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Все эти деньги придется вернуть в бюджет тем, чья вина будет доказана в суде», — утверждается в публикации.

Ранее в Москве сотрудница полиции приобрела липовый больничный ради поездки на Кубу. В какой-то момент она решила добавить фотографии из поездки в свои социальные сети. Тогда коллеги захотели перепроверить ее больничный. Выяснилось, что в ее истории болезни много нестыковок — справки липовые. После этого женщину уволили.

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