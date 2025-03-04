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10:24, 4 марта 2025Мир

Украина недооценила решительный настрой США на мирные переговоры

WSJ: Украина недооценила настрой США на переговоры по урегулированию конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина недооценила решительный настрой США на начало переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

«Украинцы не считали, что мы настроены серьезно», — отметил собеседник издания.

По словам американского чиновника, в связи с этим Вашингтону «пришлось устроить демонстрацию» своей решительности. В публикации отмечается, что Трамп счел необходимым показать свое стремление заставить Киев начать мирные переговоры.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщило, что американский лидер намерен принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

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