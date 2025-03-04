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02:02, 4 марта 2025Из жизни

Женщина расправилась с партнером-провидцем при помощи отравленных трусов

В Китае женщина решила отомстить партнеру-провидцу и отравила его трусы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина из Китая решила расправиться с любовником-провидцем при помощи трусов и воплотила в жизнь его предсказание. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Трагический случай произошел восемь лет назад. 59-летний мужчина по фамилии Чжоу из провинции Сычуань на юго-западе Китая, был госпитализирован в мае 2017 года. Спасти его не удалось. Судебная экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление паракватом — токсичным гербицидом, который при попадании в организм человека поражает легкие, почки и печень.

Чжоу однажды предсказал, что в 50 лет попадет в смертельно опасную ситуацию. Его семья заподозрила неладное, когда жившая с ним дочь обнаружила яд в сиропе от кашля. Получив эту информацию, полиция начала расследование. Выяснилось, что Чжоу отравила его любовница — Цзин. В 2011 году у матери Цзин был диагностирован неизлечимый рак, и женщина обратилась за помощью к Чжоу.

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Позже у пары завязались романтические отношения, во время которых женщина перенесла несколько беременностей. Чжоу каждый раз заставлял ее делать аборт. При этом Цзин неоднократно просила Чжоу жениться на ней, но он отказывался и даже помирился со своей бывшей женой. Чтобы избавиться от Цзин, Чжоу солгал, что у него рак, надеясь, что она уйдет сама. Женщина считала, что Чжоу разрушила ее жизнь, угрожала покончить с собой, но уходить отказывалась. Позже она решила отомстить.

Изучив свойства параквата, Цзин добавила его в сироп и пропитала им четыре пары нижнего белья, которые затем отдала Чжоу. В сентябре 2024 года Цзин приговорили к 14 годам тюремного заключения. Она попыталась добиться отмены приговора, но в феврале 2025 года суд отклонил ее апелляцию.

Ранее врач из Индии обратился в полицию после того, как женщина попросила у него яд. Одна собиралась отравить свекровь.

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