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10:33, 4 марта 2025Мир

В Австралии призвали США выплатить репарации России

Австралийский депутат Макрей: США должны репарации сторонам конфликта на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США должны выплатить репарации всем сторонам конфликта на Украине, в том числе России. Об этом заявил депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, передает РИА Новости.

«Это не Украина должна США денег. Это США должны Украине (и России, и большей части Ближнего Востока) триллионы военных репараций», — отметил Макрей.

По словам депутата, именно Вашингтон «захватил Украину в результате переворота в 2014 году и дистанционно управлял ею», втянув Киев в военный конфликт с целью «обескровить Россию». Он добавил, что слова президента США Дональда Трампа, обвинившего украинского лидера Владимира Зеленского в развязывании конфликта, не соответствуют действительности, так как ответственность в этом случае несут США.

Макрей выразил сожаление в связи с тем, что Трамп не прекратил сотрудничество с Израилем. Депутат отметил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также «пришел, чтобы обчистить карманы Америки».

Ранее министр торговли США Говард Латник назвал Зеленского «человеком-проблемой», так как тот одновременно хочет вернуть утраченные территории Украины, получить 300 миллиардов долларов репараций от России и гарантии безопасности от стран Запада.

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