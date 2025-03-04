В ЕС раскрыли одну деталь в решении США приостановить помощь Украине

МИД Польши: США не консультировались с союзниками о приостановке помощи Украине

США приняли решение приостановить помощь Украине без обсуждений и консультаций со своими союзниками. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передает Reuters.

«Решение США было принято без каких-либо обсуждений или консультаций с союзниками по Североатлантическому альянсу и участниками контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Раммштайн"», — заявил дипломат.

По словам Вроньского, после принятия американской администрацией решения о приостановке помощи Украине ситуация вокруг конфликта стала «очень серьезной».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по разрешению украинского кризиса.