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17:01, 4 марта 2025Экономика

В Европе призвали Трампа пересмотреть торговую политику

Пресс-секретарь ЕК Жилл: Пошлины США могут привести к сбоям в мировой торговле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая, в дальнейшем могут привести к сбоям в мировой торговле. На этом фоне властям Соединенных Штатов следует пересмотреть свою торговую политику, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл. Его слова приводит «Интерфакс».

Импортные пошлины в отношении товаров из третьих стран рискуют нарушить экономическую стабильность «как с одной стороны Атлантики, так и с другой», предупредил Жилл. Властям США и Евросоюза (ЕС) необходимо вместе выработать общий подход в отношениях с другими государствами. Основу этого подхода, по его мнению, должны составлять «правила, которые будут выгодны всем сторонам».

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Трамп утвердил импортные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая во вторник, 4 марта. С этой даты продукция из первой страны, поставляемая в США, будет облагаться тарифом в 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичная ставка будет действовать и для товаров из Канады. Исключением станут энергоресурсы, пошлины на которые составит 10 процентов. В свою очередь, китайские экспортеры будут уплачивать сборы в размере 20 процентов.

В качестве главной причины подобных мер в Белом доме назвали продолжающийся наркотрафик в США. Из Мексики и Канады, пояснил Трамп, поступает значительные объемы фентанила. Одним из главных виновных в наращивании производства наркотиков и их поставок в Соединенные Штаты он назвал Китай. В Вашингтоне отметили, что власти КНР «не способны принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».

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