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18:35, 4 марта 2025Бывший СССР

В Грузии объяснили отказом воевать против России невыдачу статуса кандидата в Евросоюз

Кобахидзе: Грузии не дали статус кандидата в ЕС из-за отказа воевать против РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузии в 2022 году не дали статус кандидата в Европейский союз (ЕС) из-за отказа воевать против России. Такое мнение высказал премьер-министр кавказской республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Причина, по которой нам в июне 2022 года не дали статус кандидата [в члены ЕС], был наш отказ вступить в войну», — заявил глава кабмина Грузии. Он отметил, что за закрытыми дверями представители ряда стран Запада предлагали открыть второй фронт против России.

В июне 2022 года в ЕС рекомендовали предоставить Грузии перспективу стать членом организации, но предоставление ей статуса кандидата отложили до выполнения определенных условий. В частности, в Брюсселе попросили Тбилиси провести реформы антикоррупционных институтов и реализовать «деолигархизацию».

3 марта 2022 года Грузия подала заявку на вступление в ЕС. В 2023 году Грузия получила статус кандидата в ЕС.

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