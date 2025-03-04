В Грузии захотели убрать слово «гендер» из законодательства

В парламенте Грузии в первом чтении одобрили закон об исключении слова «гендер» из законодательства. Заседание транслировалось на официальном канале законодательного органа на YouTube.
Согласно законодательству, «гендерное равноправие» заменяется словосочетанием «равноправие мужчины и женщины». За законопроект проголосовали 83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Против никто не высказался.
Законопроект объясняется глобальными тенденциями. В парламенте заявили, что слово «гендер» внедрилось в законодательство Грузии под иностранным влиянием.
Ранее в парламенте Грузии также в первом чтении одобрил новый законопроект об иноагентах, который, как утверждают в правящей партии «Грузинская мечта», является полным аналогом действующего в США закона Foreign Agents Registration Act (FARA). «84 за, ни одного против. Законопроект в первом чтении принят», — заявили в законодательном органе страны.