В Иране оценили разговор Зеленского и Трампа и заявили о неготовности к унижениям

Власти Ирана заявили, что народ не готов к унижению от США как на Украине

Иранский народ не готов стать свидетелем унижения, испытанного народом Украины после разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани, передает РИА Новости.

«Переговоры — акт доброй воли, их нельзя навязать», — оценила Мохаджерани разговор двух политиков.

Представитель иранского правительства обратила внимание, что несмотря на то, что политика «максимального давления» США доставила Ирану неприятности, Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном только в уважительном тоне.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил против переговоров Тегерана с Вашингтоном. Он уточнил, что верит в переговоры, однако Иран по-прежнему будет находиться на сформулированной Хаменеи позиции.

2 марта Хаменеи на своей странице в социальной сети X после перепалки президентов США и Украины напомнил свои слова о ненадежности Вашингтона и Европы.