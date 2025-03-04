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20:56, 4 марта 2025Мир

В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам

Песков: Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США
Семен Александров (редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США. Слова российского лидера объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны. Он также подчеркнул, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.

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