В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редким металлам

Песков: Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США

Президент России Владимир Путин говорил о сотрудничестве, но не о совместной добыче металлов с США. Слова российского лидера объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны. Он также подчеркнул, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая два миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.