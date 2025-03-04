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04:15, 4 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и США

Песков: О месте проведения следующего раунда переговоров США и РФ говорить рано
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

Пока преждевременно говорить о том, где может состояться следующий раунд переговоров между Россией и США. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом пока рано говорить», — отметил он.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Позднее, 27 февраля, состоялась вторая встреча представителей России и США по проблемам работы посольств, которая проходила в резиденции американского генконсула в районе Арнавуткёй на берегу Босфора в Стамбуле. Переговоры делегаций двух стран длились 6,5 часов.

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