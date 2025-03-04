В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

Песков: Москва помнит, что в первый срок Трамп ввел санкции против России

Москва помнит, что в свой первый президентский срок американский лидер Дональд Трамп ввел антироссийские санкции, а также разрешил поставки оружия на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много антироссийских санкций, начались поставки оружия на Украину. Это правда было. В этом смысле можно только согласиться [со словами Трампа]», — отметил представитель Кремля.

Также Песков указал на то, что Москва слышит заявления главы Белого дома о его желании установить мир на Украине и «приветствует его намерение».

Ранее Трамп заявил, что принес России лишь горе, вводя санкции и предоставляя Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Таким образом он опроверг сообщения о своей якобы «близости» с Москвой.