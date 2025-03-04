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22:16, 4 марта 2025Мир

В МИД Венгрии заявили о готовности США обсудить снятие части антироссийских санкций

Сийярто: США на 100 % готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Соединенные Штаты готовы обсудить снятие части антироссийских санкций в области энергетики, которые вредят Венгрии. Такое заявление сделал в интервью телеканалу М1 глава МИД страны Петер Сийярто после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что (санкционные — прим. «Ленты.ру») меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — рассказал Сийярто.

Министр иностранных дел подчеркнул, что темой для обсуждения стали те ограничения против РФ, которые оказывают воздействие на энергетическую безопасность Венгрии, в частности, препятствуют закупке страной природного газа из России и создают сложности в области сотрудничество по ядерной энергетике.

Ранее стало известно, что Белый дом поручил Госдепартаменту и министерству финансов подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что власти США могут обсудить этот список с представителями РФ в рамках переговоров.

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