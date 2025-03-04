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18:17, 4 марта 2025Россия

В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой и попал на видео

В Москве водитель выгнал из такси пассажирку из-за смены способа оплаты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как мужчина открывает заднюю дверь, хватает кричащую пассажирку и пытается вытащить на улицу.

Как утверждает женщина, причиной агрессивного поведения водителя стало изменение в приложении способа оплаты на наличные. В результате всего через две минуты поездки мужчина начал просить немедленного расчета. Когда пассажирка заявила, что заплатит в конце поездки, таксист потребовал покинуть машину. В ответ россиянка объяснила, что у нее высокая температура. Тогда водитель продолжил поездку, но свернул с маршрута, остановился и вышел на улицу.

«Он вылетел, открыл заднюю дверь и стал говорить, чтобы я ***** [нафиг] вышла из машины и стал силой вытаскивать из такси, порвал куртку в двух местах. У меня на теле остались следы от пальцев, так сильно он меня схватил», — рассказала женщина.

К посту приложены снимки с поврежденной курткой и синяком на руке россиянки, а также заявление в полицию, которое она написала. Материальный ущерб пострадавшая оценила в 15 тысяч рублей.

Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на «Яндекс Такси», компания находится на связи со всеми участниками конфликта. В агрегаторе назвали агрессию в такси недопустимой и заявили о готовности сотрудничать с полицией.

Ранее в Екатеринбурге таксист обматерил беременную женщину за вопрос о том, почему водитель запустил режим ожидания, хотя поездка еще не началась. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина в грубой форме заявляет, что не обязан отвечать пассажирке.

ЖЗЛ
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