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16:30, 4 марта 2025Бывший СССР

В Приднестровье женщина пришла в парк и угостила детей печеньем с крысиным ядом

В ПМР угощавшую прохожих печеньем с крысиным ядом женщину отправили на лечение
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) отправили на лечение женщину, угощавшую прохожих печеньем с крысиным ядом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры государственного образования.

В Тирасполе (столица ПМР) женщина купила крысиный яд на центральном рынке и начинила им печенье и булочки. Затем она пришла в один из местных парков и раздавала их гулявшим там людям.

В результате пострадали трое человек, включая двоих малолетних детей. Им своевременно оказали помощь. Позже злоумышленницу задержали и направили на лечение.

В феврале в Приднестровье возобновились поставки газа. Поступать он начал из России.

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