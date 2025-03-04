В Приднестровье женщина пришла в парк и угостила детей печеньем с крысиным ядом

В ПМР угощавшую прохожих печеньем с крысиным ядом женщину отправили на лечение

В непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) отправили на лечение женщину, угощавшую прохожих печеньем с крысиным ядом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры государственного образования.

В Тирасполе (столица ПМР) женщина купила крысиный яд на центральном рынке и начинила им печенье и булочки. Затем она пришла в один из местных парков и раздавала их гулявшим там людям.

В результате пострадали трое человек, включая двоих малолетних детей. Им своевременно оказали помощь. Позже злоумышленницу задержали и направили на лечение.

В феврале в Приднестровье возобновились поставки газа. Поступать он начал из России.