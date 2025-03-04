В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

Бужанский: Украине стоит принять, что Киев никогда не сможет вступить в НАТО

Украинцам необходимо смириться с отсутствием у Киева шансов на членство в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в Telegram.

«Мне кажется, что стоит успокоиться, и сделать следующие вещи: принять то, что мы не защищаем Европу и никогда этого не делали, и принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО», — написал парламентарий.

Бужанский также выразил мнение, что Киев должен вежливо попросить у Вашингтона ознакомить с содержанием мирного плана Соединенных Штатов по Украине.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что не хотят видеть Украину членом НАТО. Об этом заявил советник президента США Майк Уолтц.