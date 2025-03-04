В России назвали действия Трампа спектаклем для одного зрителя

Политолог Калачев: Президент США Трамп ищет подходы к Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп ищет подходы к российскому лидеру Владимиру Путину, и именно этим объясняется ряд его вызвавших резонанс действий. Об этом в Telegram порассуждал российский политолог Константин Калачев.

По мнению эксперта, поведение Трампа — лишь спектакль, единственным зрителем которого предполагается президент России. Калачев отметил, что решение о приостановке поставок вооружения не могло приниматься на эмоциях, а сам конфликт с Владимиром Зеленским в Белом доме он назвал срежиссированным.

«Конфликт (...) в Белом доме стал следствием "спровоцированной эскалации". Трамп ищет подходы к Путину. Весь этот спектакль для одного зрителя», — написал в блоге Калачев.

Ранее политолог заявлял, что прекращение военной помощи США станет серьезной проблемой для Украины, потому что Европа может заместить далеко не все поставки. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что поставки американской военной помощи Украине прекратились во вторник, 4 марта, в районе 4:30 утра по московскому времени.