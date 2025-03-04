Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 4 марта 2025Россия

В России назвали действия Трампа спектаклем для одного зрителя

Политолог Калачев: Президент США Трамп ищет подходы к Владимиру Путину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ищет подходы к российскому лидеру Владимиру Путину, и именно этим объясняется ряд его вызвавших резонанс действий. Об этом в Telegram порассуждал российский политолог Константин Калачев.

По мнению эксперта, поведение Трампа — лишь спектакль, единственным зрителем которого предполагается президент России. Калачев отметил, что решение о приостановке поставок вооружения не могло приниматься на эмоциях, а сам конфликт с Владимиром Зеленским в Белом доме он назвал срежиссированным.

«Конфликт (...) в Белом доме стал следствием "спровоцированной эскалации". Трамп ищет подходы к Путину. Весь этот спектакль для одного зрителя», — написал в блоге Калачев.

Ранее политолог заявлял, что прекращение военной помощи США станет серьезной проблемой для Украины, потому что Европа может заместить далеко не все поставки. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что поставки американской военной помощи Украине прекратились во вторник, 4 марта, в районе 4:30 утра по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше