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01:47, 4 марта 2025Россия

В России оценили попытки Европы помирить Трампа и Зеленского

Пушков: Усилия Европы для примирения Трампа и Зеленского не слишком успешны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европе пока не удалось помирить президента Украины Владимира Зеленского и главу США Дональда Трампа после их перепалки. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что американский лидер продолжает стоять на своем. «Полагаю, усилия европейцев помирить Трампа с этим человеком пока не слишком успешны», — высказался парламентарий.

Он подчеркнул, что Трамп уже убедился в том, что Зеленский не стремится к миру и «ведет себя неподобающим образом». Пушков считает, что украинского лидера не пустят в Белый дом, пока он не изменит свое поведение.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и решить «реальные проблемы». По словам главы государства, он приедет, если американская сторона готова «для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов».

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