В России прокомментировали идею о размещении европейских миротворцев на Украине

Постпред Ульянов: Россия против размещения европейских миротворцев на Украине

Россия категорически против размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Идея гипотетического размещения европейских миротворцев на Украине, мягко говоря, весьма сомнительна. (...) Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными», — отметил дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании плана по Украине. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

Тем временем российский политолог Сергей Марков заявил, что Россия не примет инициатив, выдвинутых Эммануэлем Макроном. Эксперт отметил, что французский лидер в принципе не рассматривается как человек, от которого могут исходить мирные инициативы.