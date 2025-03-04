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16:25, 4 марта 2025Россия

В Совфеде указали на одну ошибку Зеленского

Сенатор Пушков: Нет большей ошибки для Киева, чем начать конфликт с лидером США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Нет большей ошибки Владимира Зеленского, чем вступить в конфликт с президентом США Дональдом Трампом в надежде на Европу. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он считает, что Зеленский специально загоняет ситуацию в тупик, а Трамп не пойдет на попятную.

«Кризис украинской политики углубляется, неадекватность решений Киева возрастает. Нет большей ошибки для Киева, как вступить в конфликт с главой США в расчете на Европу. Европа без США ощущает себя неуверенно, в военном плане она слаба», — написал политик.

4 марта Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. По данным агентства Reuters, поставки были прекращены в тот же день в 4:30 утра по московскому времени. В свою очередь, Россия поприветствовала заявления американского президента о стремлении достичь мира на Украине.

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