Член СПЧ Меркачева: Процесс по делу о теракте в «Крокусе» должен быть публичным

В СПЧ призвали провести публичный суд над террористами за нападение на «Крокус». Об этом Ева Меркачева рассказала в интервью «Радио Россия».

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сказала, что год для расследования такого дела — это нормально. Мы всегда обращаем внимание на затянутые сроки следствия, но это не тот случай. Наши правоохранительные органы справились с делом за год, и они молодцы.

В ближайшее время дело утвердит Генеральная прокуратура. И дальше оно будет передано в суд. После этого мы станем свидетелями процесса. Хотелось бы, чтобы этот процесс был публичным и велась прямая трансляция. Это повышает гражданскую осознанность. Я, как правозащитник, буду просить, чтобы это было так. Там, скорее всего, будут засекреченные части материалов, так как это терроризм. Суду потребуется минимум два месяца, и некоторые заседания можно было бы сделать публичными.

Люди должны увидеть, как идет наш процесс судопроизводства, что мы не исходя из каких-то принципов, которые устарели, принимаем решение, а цивилизованно разбираемся.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе».