В США раскрыли детали решения Белого дома приостановить военную помощь Украине

Bloomberg: Поставки уже отправленного оружия Украине приостановлены

Все поставки Украине американского военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории страны, будут приостановлены. Такие детали решения Белого дома сообщает Bloomberg.

По данным издания, приостановка военной помощи Киеву касается оружия, которое в настоящее время находится в пути на самолетах и кораблях. Кроме того, решение распространяется и на вооружения, которые уже находятся в транзитных зонах Польши.

Ранее Соединенные Штаты приостановили всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

По данным The Washington Post (WP), прекращение помощи также может затронуть обмен разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов.