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05:09, 4 марта 2025Мир

В США раскрыли детали решения Белого дома приостановить военную помощь Украине

Bloomberg: Поставки уже отправленного оружия Украине приостановлены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Все поставки Украине американского военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории страны, будут приостановлены. Такие детали решения Белого дома сообщает Bloomberg.

По данным издания, приостановка военной помощи Киеву касается оружия, которое в настоящее время находится в пути на самолетах и кораблях. Кроме того, решение распространяется и на вооружения, которые уже находятся в транзитных зонах Польши.

Ранее Соединенные Штаты приостановили всю военную помощь Украине. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

По данным The Washington Post (WP), прекращение помощи также может затронуть обмен разведывательной информацией, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов.

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