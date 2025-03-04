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22:15, 4 марта 2025Мир

В США раскрыли причину беспокойства из-за Украины

Вэнc: США тревожит отказ Украины от частного диалога
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ben Curtis / Reuters

Соединенные Штаты обеспокоены не столько публичной перепалкой в Белом доме, сколько отказом Украины от диалога в частном порядке. Причину беспокойства раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит телеканал Fox News.

«Нам необходимо, и это — самое важное, чтобы украинцы нам сказали в частном порядке: "нам нужно это, мы хотим того-то, вот как мы будем принимать участие в процессе, призванном положить конец конфликту” (...) У нас вызывает наибольшую обеспокоенность отсутствие взаимодействия в частном порядке», — сказал Вэнс.

Он отметил, что публичная сторона вопроса не играет столь важного значения.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал длинный пост в социальной сети, в котором высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Президент Украины добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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