В США раскрыли причину беспокойства из-за Украины

Соединенные Штаты обеспокоены не столько публичной перепалкой в Белом доме, сколько отказом Украины от диалога в частном порядке. Причину беспокойства раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит телеканал Fox News.
«Нам необходимо, и это — самое важное, чтобы украинцы нам сказали в частном порядке: "нам нужно это, мы хотим того-то, вот как мы будем принимать участие в процессе, призванном положить конец конфликту” (...) У нас вызывает наибольшую обеспокоенность отсутствие взаимодействия в частном порядке», — сказал Вэнс.
Он отметил, что публичная сторона вопроса не играет столь важного значения.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал длинный пост в социальной сети, в котором высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Президент Украины добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.