В США раскрыли роль Зеленского в решении судьбы Украины

Сенатор Табервилл заявил, что судьбу Украины будут решать Россия и США

Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать фактического участия в решении судьбы государства, полагает американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл. Он рассказал об этом в эфире телеканала Newsmax.

«Зеленский будет играть жестко, но знаете что? Он ведь даже не в игре. Это [президент России Владимир] Путин, президент [США Дональд]Трамп и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — высказался сенатор.

Как утверждает Табервилл, украинский лидер и Европейский союз (ЕС) «не в той же команде», что и Трамп, и желают продолжения конфликта.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз выразил мнение, что после приостановки Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов Зеленский должен вернуться в Белый дом и извиниться перед Трампом.