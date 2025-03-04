На Западе заявили о сигнале Зеленскому после приостановки военной помощи США

Боуз: Зеленский после приостановки помощи Киеву должен извиниться перед Трампом

После приостановки военной помощи Киеву украинский президент Владимир Зеленский должен вернуться в Белый дом и извиниться перед главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в соцсети X заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Белый дом прекратил всю военную помощь Зеленскому. Теперь [он] должен приползти обратно к Трампу и просить прощения», — написал журналист.

Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. По его словам, Дональд Трамп «ясно дал понять», что сосредоточен на мире. Представитель американской администрации добавил, что США нужно, чтобы их партнеры были привержены той же цели.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил значение перепалки между Трампом и Зеленским. По его мнению, ссора показала, что конфликт на Украине будет трудно решить.