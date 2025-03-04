Cumhuriyet: Европа не осмеливается бороться с Россией без США

Европа хочет помирить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, потому что не осмеливается бороться с Россией без США. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай.

По его словам, европейские страны призвали Зеленского наладить отношения с Трампом, и украинский лидер уже начал посылать сигналы о готовности к примирению с американским коллегой. «Усилия Украины принесли лишь незначительные изменения в требованиях Трампа, в то время как суть требований президента США осталась неизменной», — указал колумнист.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американская администрация открыта к переговорам с Зеленским, но он должен выразить готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией.