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08:06, 4 марта 2025Мир

В Турции объяснили заинтересованность Европы в примирении Трампа и Зеленского

Cumhuriyet: Европа не осмеливается бороться с Россией без США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европа хочет помирить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, потому что не осмеливается бороться с Россией без США. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай.

По его словам, европейские страны призвали Зеленского наладить отношения с Трампом, и украинский лидер уже начал посылать сигналы о готовности к примирению с американским коллегой. «Усилия Украины принесли лишь незначительные изменения в требованиях Трампа, в то время как суть требований президента США осталась неизменной», — указал колумнист.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американская администрация открыта к переговорам с Зеленским, но он должен выразить готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

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