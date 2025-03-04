Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 4 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ предрекли рост потерь из-за приостановки военной помощи США

Economist: В ВСУ опасаются роста потерь из-за остановки военной помощи США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) предполагают, что приостановка военной помощи от США вызовет рост потерь как среди солдат, так и территорий. Об этом передает The Economist.

«[Старший лейтенант ВСУ Назарий] Кишак говорит, что приказ о прекращении поставок такого оружия просто приведет к “увеличению числа Бахмутов” и увеличению числа погибших украинцев», — пишет издание.

По его словам, когда в конце 2023 года Конгресс США отложил утверждение пакета военной помощи, в течение шести месяцев на Украине наблюдалась нехватка снарядов, а артиллерийское преимущество ВС России достигало 10 к 1.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что остановка американской помощи Украине приведет к острой нехватке снарядов для систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше