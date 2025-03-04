Economist: В ВСУ опасаются роста потерь из-за остановки военной помощи США

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) предполагают, что приостановка военной помощи от США вызовет рост потерь как среди солдат, так и территорий. Об этом передает The Economist.

«[Старший лейтенант ВСУ Назарий] Кишак говорит, что приказ о прекращении поставок такого оружия просто приведет к “увеличению числа Бахмутов” и увеличению числа погибших украинцев», — пишет издание.

По его словам, когда в конце 2023 года Конгресс США отложил утверждение пакета военной помощи, в течение шести месяцев на Украине наблюдалась нехватка снарядов, а артиллерийское преимущество ВС России достигало 10 к 1.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что остановка американской помощи Украине приведет к острой нехватке снарядов для систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня HIMARS.