Вэнс опубликовал мем в ответ на слова сенатора Мерфи о плане Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал известный мем «Когда пытаешься объяснить» в ответ на слова сенатора Криса Мерфи о том, что налаживание американским лидером Дональдом Трампом взаимоотношений с Россией — это часть масштабного плана. Так политик ответил конгрессмену на странице в соцсети X.

Мем представляет собой кадр из сериала «В Филадельфии всегда солнечно», на котором изображен герой по имени Чарли Келли, стоящий около доски со сложным планом. По сюжету он расследует тайный заговор, связанный с несуществующим человеком по имени Пепе Сильвия.

Мерфи заявил, что сближение Трампа с Россией — это часть плана республиканца по установлению в США системы, где «богатые будут красть у бедных».

Ранее Вэнс заявил, что США работают вместе с Россией над деталями мирного договора по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Украину и Россию, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.