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07:26, 4 марта 2025Путешествия

Вылетевший из Хабаровска самолет вернулся обратно из-за неисправности

Вылетевший из Хабаровска самолет вернулся обратно из-за задымления в салоне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: John McArthur / Unsplash

Вылетевший из Хабаровска в поселение Аян самолет вынужден был вернуться сразу после взлета из-за технической неисправности. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Уточняется, что причиной стало задымление в салоне воздушного судна. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске.

На борту находились 11 пассажиров и 2 члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее пассажирский самолет Delta Air Lines совершил экстренную посадку в США сразу после вылета из-за задымления в салоне. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Авиакомпания не уточнила, пострадал ли кто-либо в ходе эвакуации.

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