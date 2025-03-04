Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

Белгородский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского агента, готовившего диверсию против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.
Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Ему также назначен штраф в 500 тысяч рублей.
По данным ФСБ, мужчина по заданию украинской спецслужбы планировал устроить подрыв российской военной техники и личного состава. Он изготовил взрывное устройство, но не успел привести его в действие, так как его выявили сотрудники ФСБ.
После задержания против мужчины было возбуждено уголовное дело по трем статьям: госизмена, подготовка диверсии и незаконный оборот взрывчатки.
3 марта сообщалось, что Ярославский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Ивана Хрипко, причастного к подготовке диверсии на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле по заданию украинских спецслужб.