Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

ФСБ: Суд дал 20 лет готовившему диверсию против ВС РФ в Белгородской области

Белгородский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского агента, готовившего диверсию против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Ему также назначен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, мужчина по заданию украинской спецслужбы планировал устроить подрыв российской военной техники и личного состава. Он изготовил взрывное устройство, но не успел привести его в действие, так как его выявили сотрудники ФСБ.

После задержания против мужчины было возбуждено уголовное дело по трем статьям: госизмена, подготовка диверсии и незаконный оборот взрывчатки.

3 марта сообщалось, что Ярославский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы Ивана Хрипко, причастного к подготовке диверсии на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле по заданию украинских спецслужб.