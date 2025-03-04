Зеленский после обращения к Трампу поговорил с премьером Британии

Зеленский после поста о сожалении из-за перепалки с Трампом позвонил Стармеру

Президент Украины Владимир Зеленский после поста о сожалении из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме позвонил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, лидеры обменялись мнениями о дальнейших шагах. «Мы координируем наши позиции и делаем все, чтобы как можно скорее достичь гарантированного мира», — написал Зеленский.

Зеленский также заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности. Он отметил, что этого можно добиться как с Европой, так и с Вашингтоном.

Ранее Зеленский прокомментировал скандал в Овальном кабинете Белого дома, произошедший 28 февраля. Он выразил сожаления по поводу случившегося, а также заявил о готовности работать с Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.