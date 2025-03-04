Жена телеведущего Диброва прогулялась по Байкалу в купальнике и шапке-ушанке

Жена ведущего Диброва Полина прогулялась по Байкалу в купальнике и шапке-ушанке

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прогулялась по Байкалу в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель предстала перед камерой в светлых сапогах-дутиках и красном слитном купальнике на широких бретелях. Кроме того, звезда надела черную шапку-ушанку. Избранница ведущего продемонстрировала стройную и потянутую фигуру.

В феврале жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике. Полина Диброва опубликовала снимок, на котором похвасталась стройным телом в комплекте, состоящем из белого бюстгальтера и желтых трусов.