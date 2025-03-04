Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:30, 4 марта 2025Ценности

Жена телеведущего Диброва прогулялась по Байкалу в купальнике и шапке-ушанке

Жена ведущего Диброва Полина прогулялась по Байкалу в купальнике и шапке-ушанке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина прогулялась по Байкалу в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель предстала перед камерой в светлых сапогах-дутиках и красном слитном купальнике на широких бретелях. Кроме того, звезда надела черную шапку-ушанку. Избранница ведущего продемонстрировала стройную и потянутую фигуру.

В феврале жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике. Полина Диброва опубликовала снимок, на котором похвасталась стройным телом в комплекте, состоящем из белого бюстгальтера и желтых трусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную помощь Украине. При каком условии она возобновится?

      Признание задержанного сотрудниками ФСБ россиянина в работе на СБУ попало на видео

      Популярная российская актриса снялась топлес

      Канада приготовилась нанести ответный удар по США

      Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

      Подсчитан процент собравшихся покупать доллары россиян

      Россиянам назвали способ преобразить квартиру весной

      В Европе предложили Зеленскому найти козла отпущения для США

      Сотрудники секретного российского центра показали уничтожение техники ВСУ под Курском

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Одесской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше