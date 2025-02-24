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09:10, 24 февраля 2025Ценности

Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике

36-летняя жена телеведущего Диброва Полина показала фигуру в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Полина Диброва

Полина Диброва. Фото: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала фигуру в купальнике. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель опубликовала снимок, на котором похвасталась стройным телом в комплекте, состоящем из белого бюстгальтера и желтых трусов. При этом звезда собрала волосы в хвост и воспользовалась солнцезащитными очками. На кадре видно, что избранница Диброва позирует в помещении напротив зеркала.

В декабре 2024 года жена телеведущего показала кадр в откровенном топе. Манекенщица разместила снимок, на котором позировала в спортивной форме, лежа на коврике для йоги.

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