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08:32, 4 марта 2025Забота о себе

Женщина пожаловалась на отталкивающий секс-фетиш регулярно гостящего у нее брата мужа

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wirestock / Freepik

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, возмущенная тем, что старший брат ее мужа мастурбирует в их доме, когда приезжает к ним в гости. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Автор письма рассказала, что старший брат ее мужа часто их навещает и может остаться в их доме на несколько недель. По словам женщины, брат мужа не покупает продукты и товары для дома, когда живет с ними, но с этим она готова смириться.

«Недавно наш общий друг рассказал, что у него есть сексуальный фетиш. Он занимается мастурбацией в домах других людей, записывает этот процесс на видео и выкладывает в соцсети. Очевидно, у него есть секретный профиль, где он делится этими записями, многие из которых сделаны у меня дома», — пожаловалась женщина. Она добавила, что находит этот фетиш отталкивающим, но не знает, как заставить мужа поговорить с братом.

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Грин заявила, что публикация подобных видео, снятых в доме автора письма, является грубым вторжением в ее личную жизнь. Также она считает, что у супруга женщины есть проблемы с расстановкой границ дозволенного в его собственном доме. «Это не значит, что брату вашего мужа все позволено. Вам двоим может крайне неприятно вступать с ним в конфронтацию, но, если вы этого не сделаете, будете испытывать к нему неприязнь, из-за чего можете в итоге разрушить важные отношения», — считает коуч.

Грин посоветовала женщине объединиться с мужем и сообщить его брату, что его поведение неприемлемо, но без попыток пристыдить его. «Вы не можете контролировать то, что он предпочитает делать в своей личной жизни. Но вы, безусловно, имеете право помешать ему делать что-либо подобное в вашем доме», — уверена коуч.

Ранее к Грин обратилась девушка, напуганная предложением парня принять участие в опасной секс-игре. Автор письма призналась, что в разгар полового контакта мужчина спросил у нее разрешения слегка ее придушить.

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