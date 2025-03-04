Женщина вынесла раковину из ресторанного туалета в сумке

В Великобритании женщина украла из ресторана дизайнерскую раковину

В городе Олтрингем, Великобритания, женщина зашла в ресторан Jardim Rodizio Grill и вынесла из него дизайнерскую раковину. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

72-летний владелец ресторана Роберт Мелман узнал о пропаже благодаря уборщику. Тот заметил, что место, где была раковина, пустует, когда наводил порядок в ресторанном туалете. Стоимость украденного составляет 190 долларов (16,7 тысячи рублей).

Мелман проверил камеры видеонаблюдения и увидел, что в день исчезновения раковины в ресторан приходила подозрительная женщина с большой сумкой. На входе в заведение сумка выглядела пустой, однако через десять минут, когда посетительница выходила на улицу, из нее уже что-то выпирало. Мелман предполагает, что эта женщина и украла его раковину, спрятав ее в сумку. Воровка забрала с собой даже трубы, которые были прикреплены к раковине.

По словам Мелмана, скорее всего, женщина планировала кражу заранее. Согласно его версии, она уже приходила в его ресторан, заметила, что раковину легко демонтировать, и потом вернулась за ней.

Как отмечает Мелман, за 25 лет в ресторанном бизнесе он видел много разных краж: у него воровали ножи, вилки, стаканы, даже вина, но не раковины. Он отметил, что не собирается обращаться в полицию. По его словам, у него достаточно других проблем, которые нужно решить.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в Великобритании начались слушания по делу о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в Оксфорде. Ворам потребовалось пять минут, чтобы украсть сатирическую работу известного концептуального художника Маурисио Кателлана под названием «Америка».

