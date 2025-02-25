Стали известны подробности кражи золотого унитаза из резиденции Черчилля

News4Jax: Преступники украли золотой унитаз из резиденции Черчилля за пять минут

24 февраля в Великобритании начались слушания по делу о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в Оксфорде. Об этом пишет News4Jax.

Сторона обвинения поделилась в суде новыми подробностями о том, как воры осуществили свой план и в сентябре 2019 года. Им потребовалось пять минут, чтобы украсть из Бленхеймского дворца, который когда-то был резиденцией премьер-министра Уинстона Черчилля, сатирическую работу известного концептуального художника Маурисио Кателлана под названием «Америка». Выполненный из 18-каратного золота унитаз весил около 98 килограммов и был застрахован на 4,8 миллиона фунтов (526 миллионов рублей по современному курсу). Стоимость золота, из которого он сделан, на тот момент составляла 2,8 миллиона фунтов (306 миллионов рублей по современному курсу). До Бленхеймского дворца работа была выставлена в Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Как стало известно, перед кражей один из преступников, Майкл Джонс, дважды посещал дворец — один раз до того, как произведение искусства выставили там, и один раз, когда унитаз был установлен и полностью функционировал. Посетители выставки могли забронировать трехминутный слот, чтобы воспользоваться унитазом. В обоих случаях Джонс сфотографировал окно в помещении туалета. Во время второго визита он также сделал фотографии в туалете, включая фотографию замка на двери.

По версии обвинения, Джонс был в группе из пяти злоумышленников, которые в ночь на 14 сентября въехали в ворота Бленхеймского дворца на двух угнанных внедорожниках. Они промчались по газону, остановились у здания и разбили окно, которое фотографировал Джонс. После этого они взломали дверь туалета и демонтировали унитаз, в результате чего из трубы хлынула вода, нанеся значительный ущерб зданию 18-го века, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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