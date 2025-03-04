Женщина закрыла бойфренда в кладовке без еды и воды и попала за решетку

ABC7: Мужчина из США провел несколько дней в кладовке без еды и воды

Женщину из США арестовали после того, как она закрыла бойфренда в кладовке и оставила его там на несколько дней. Об этом пишет ABC7.

Инцидент произошел в конце февраля в городе Монро, штат Северная Каролина. Полиция прибыла на вызов к складу для хранения с индивидуальными кладовками — в одной из них оказался заперт мужчина, который сам позвонил в экстренные службы. Пострадавший, Гэри Оксендин, первоначально утверждал, что внутри его целенаправленно закрыла партнерша — 52-летняя Робин Дитон, которая заподозрила его в интрижке с бывшей возлюбленной. Он провел несколько дней в полной темноте без еды и воды.

Однако после того как Дитон попала за решетку, Оксендин изменил показания. Он заявил, что его слова истолковали неверно. Согласно новой версии, он и Дитон работали в кладовке, пока женщина не вышла за едой. В это время Оксендин уснул в задней части помещения, за сложенными вещами. Вернувшаяся Дитон несколько раз позвала его, но он не проснулся. Тогда она решила, что мужчина ушел к бывшей подружке, закрыла кладовку и ушла. Дитон, по его словам, вернулась на следующее утро, но он все еще спал после нескольких суток работы и не проснулся. Наконец пробудившись, он хотел позвонить партнерше, но в помещении не было связи. Единственной опцией был звонок в 911.

Несмотря на последние утверждения Оксендина, Дитон уже предъявили обвинения. «Если они захотят обменять меня на нее, я пойду туда и сяду. Как бы то ни было, ей нужно выйти. У нее двое детей. Это просто чушь собачья», — сказал Оксендин.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась секс-игрушкой и напала на бывшего возлюбленного. Она разозлилась на него за то, что он угрожал вызвать полицейских.