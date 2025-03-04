Жителям Сибири предрекли экстремально жаркое лето

Климатолог Непомнящих: Летом 2025 года в Сибирь может прийти 45-градусная жара

После мягкой зимы в Сибирь может прийти экстремально жаркое лето. Такую погоду предрек жителям российского региона климатолог Алексей Непомнящих, его слова передает «Сиб.фм».

По прогнозам специалиста, летом воздух в Сибири прогреется до плюс 45 градусов Цельсия. Это сделает сезон одним из самых жарких за всю историю наблюдений. «Некоторые прогнозы предсказывают, что текущий год может войти в тройку или пятерку самых жарких. По одному из прогнозов, он даже может занять второе место», — рассказал Непомнящих.

На погоду в регионе будет влиять ситуация, происходящая в районе Атлантического океана. Если там произойдет блокировка воздушных масс, можно ожидать сильную жару, отметил эксперт. Однако климатолог призвал не слишком серьезно относиться к таким прогнозам — в середине года появятся более точные данные.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде на 8 марта. В Международный женский день воздух прогреется до плюс 14 градусов и побьет рекорд пятилетней давности по теплу. Рекордно теплым может оказаться и 9 марта, ожидают синоптики. Если прогноз сбудется, то Москва к выходным окончательно избавится от снежного покрова.