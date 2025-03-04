Живущий в России журналист Керби назвал индивидуализм проблемой американцев

Журналист родом из США Тим Керби, живущий в России с 2006 года, назвал одну из главных проблем американцев. На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«В целом, мы, американцы — индивидуалисты, мы живем своей ячейкой. И оттуда у нас много проблем, особенно с коррупцией, со всякими USAID», — заявил Керби. Он также выразил мнение, что в России, в отличие от США, свобода также подразумевает ответственность.

Ранее сообщалось, что популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль побывал в США и раскритиковал общественный транспорт в Нью-Йорке. В частности, он назвал метро в этом городе грязным.

Тим Керби родился и вырос в США. В 2006 году он переехал в Москву, где поначалу занимался дизайном компьютерных игр, затем стал записывать подкасты. Позднее работал на радио «Маяк» и Russia Today. В 2018 году Керби получил российское гражданство.