Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался о депортированных из США в Россию артистах

Актер Александр Михайлов предсказал безработицу депортированным из США артистам

Актер Александр Михайлов прокомментировал возможную депортацию артистов из США в Россию. Его слова приводит издание «Абзац».

Михайлов заявил, что предавших родину артистов ждут одиночество и безработица. «Россия способна прощать — они смогут вернуться. Но они выбрали путь изгоев, и он для них не закончится», — считает звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Одиноким предоставляется общежитие».

В январе президент США Дональд Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре». По данным СМИ, среди депортированных могут оказаться писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом России иностранным агентом), актер Алексей Панин (признан Минюстом России иностранным агентом) и другие артисты.

