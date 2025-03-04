Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:29, 4 марта 2025Культура

Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался о депортированных из США в Россию артистах

Актер Александр Михайлов предсказал безработицу депортированным из США артистам
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актер Александр Михайлов прокомментировал возможную депортацию артистов из США в Россию. Его слова приводит издание «Абзац».

Михайлов заявил, что предавших родину артистов ждут одиночество и безработица. «Россия способна прощать — они смогут вернуться. Но они выбрали путь изгоев, и он для них не закончится», — считает звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Одиноким предоставляется общежитие».

В январе президент США Дональд Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов. Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре». По данным СМИ, среди депортированных могут оказаться писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом России иностранным агентом), актер Алексей Панин (признан Минюстом России иностранным агентом) и другие артисты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Радиостанция Судного дня» резко активизировалась. Какие сообщения отправляли через нее?

      Трамп решил заставить Зеленского начать переговоры с Россией

      Раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

      МИД Японии оценил инициативу США по Украине

      У жены Петросяна нашли долги на сотни тысяч за элитную квартиру

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на размещение авианосца

      Звезда фильма «Любовь и голуби» высказался о депортированных из США в Россию артистах

      Китай нашел способ защититься от пошлин США

      В Европе назвали сроки развала фронта у ВСУ после потери помощи от США

      США ввели торговые пошлины в отношении Мексики и Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше