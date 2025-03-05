Бербок отказалась от руководства своей партией

Spiegel: Бербок не будет претендовать на пост сопредседателя фракции Зеленых

Уходящая с поста глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет претендовать на пост сопредседателя фракции «Зеленых» в бундестаге и будет там работать лишь в качестве депутата. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Анналена Бербок отказывается от поста председателя парламентской группы "Зеленых". (...) Она решила по личным причинам на некоторое время уйти со сцены и не выдвигать свою кандидатуру на руководящую должность фракции в бундестаге», — приводит издание текст полученного письма.

Дополнительно уточняется, что пост сопредседателя покинет и уходящий с поста министра экономики Роберт Хабек, выдвинутый на состоявшихся выборах этого года от партии кандидатом на пост канцлера.

23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. В избирательной кампании приняли участие почти 30 политических партий, однако еще за несколько недель до голосования определился их явный фаворит. Итоги выборов подтвердили прогнозы: победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который ушел в оппозицию в 2021 году. Партия «Зеленых» понесла потери среди избирателей и выступила хуже, чем на выборах 2021 года.