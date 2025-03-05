Четыре бандита из российского региона предстанут перед судом за покушения

СК: В Приморье перед судом предстанут четыре бандита за покушения на убийства

В Приморском крае перед судом предстанут четыре члена банды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Олега Марьина, Романа Шпачука, Руслана Лисицына, Андрея Газадулина в зависимости от роли каждого обвиняют в бандитизме, покушении на двух лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, в 2016 году Марьин создал вооруженную группу из нескольких жителей села Вольно-Надеждинское, которым выплачивал денежные вознаграждения. Члены банды были вооружены и совершали нападения — пытались расправиться с двумя мужчинами, на одного из них было совершено несколько покушений. Однако довести дело до конца им не удалось из-за неточной стрельбы и неосторожного обращения с оружием. Второго потерпевшего бандиты смогли ранить.

Также сообщается, что члены банды оказывали психологическое давление на жертв при решении вопросов долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали банду, которая похищала людей.