Четырех украинских военных осудили в России по делу о теракте в Курской области

Суд дал по 17 лет заключения украинским военным за вторжение в Курскую область

Четыре украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, получили в России по 17 лет заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка признали виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следствие и суд установили, что в августе 2024 года они незаконно вторглись на территорию России. В селе Снагость Курской области военные угрожали оружием мирным жителям, препятствовали их эвакуации, занимали частные дома и открывали огонь.

10 сентября Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк задержали военные Вооруженных сил России. Первые четыре года украинцы будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет.