Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 5 марта 2025Силовые структуры

Четырех украинских военных осудили в России по делу о теракте в Курской области

Суд дал по 17 лет заключения украинским военным за вторжение в Курскую область
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Четыре украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, получили в России по 17 лет заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Фурлета, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка признали виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Следствие и суд установили, что в августе 2024 года они незаконно вторглись на территорию России. В селе Снагость Курской области военные угрожали оружием мирным жителям, препятствовали их эвакуации, занимали частные дома и открывали огонь.

10 сентября Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк задержали военные Вооруженных сил России. Первые четыре года украинцы будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

      Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

      Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

      Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

      Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

      Посол Украины в США рассказала о письме Зеленского Трампу

      У ВСУ стали заканчиваться оборонительные сооружения в ДНР

      ВСУ лишились безопасных путей снабжения группировки в Судже

      В России увидели в Трампе аналог Горбачева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше