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15:04, 5 марта 2025Экономика

Десяток российских регионов предупредили об опасной погоде

Вильфанд: Более чем в 10 регионах РФ ожидается опасная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Более чем в десяти российских регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Так, 5 марта в Оренбургской области пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер достигнет скорости 20 метров в секунду. Ожидаются метель и гололед. В Волгоградской и Ростовской областях порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду, в Астраханской области — до 26 метров в секунду.

«В целом ситуация в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах характеризуется сильным ветровым режимом, это касается и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана», — добавил Вильфанд. В Калмыкии 5 и 6 марта порывы ветра достигнут 26 метров в секунду, в западных районах Ставропольского края — 30 метров в секунду. Ветер также усилится в Краснодарском крае, до 21-26 метров в секунду, и в Республике Алтай, до 23 метров в секунду.

В Керченском проливе образуется лед, который заблокирует проход простых судов. На западном побережье Каспийского моря ожидается ветер скоростью до 15 метров в секунду. На побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска будет сохраняться понижение уровня воды ниже опасной отметки.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура на юге европейской части России вырастет. Воздух там прогреется до плюс 10-17 градусов тепла.

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