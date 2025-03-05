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11:56, 5 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Историк криминалистики оценил перспективы возвращения СИЗО ФСБ в России

Историк криминалистики Трифонов оценил перспективы создания СИЗО в структуре ФСБ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Создать собственные следственные изоляторы (СИЗО) в структуре Федеральной службы безопасности (ФСБ) России будет совсем не просто. Перспективы их появления в беседе с «Лентой.ру» оценил историк криминалистики Игорь Трифонов.

«На практике это огромная работа, которая требует не только специальной техники, но и весьма специфических знаний, утраченных в органах госбезопасности по объективным причинам», — сказал эксперт.

Подробности о том, чем может обернуться появление СИЗО ФСБ в России, можно прочитать здесь.

Законопроект, разрешающий ФСБ иметь собственные СИЗО, был внесен в Госдуму в конце февраля. Спецслужба лишилась этого права после вступления России в Совет Европы в 1996 году и подписания ряда обязательств.

Однако, как пояснил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, за последние 10 лет в стране стало в три раза больше арестованных по делам о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме и возникла необходимость «пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами».

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