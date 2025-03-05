Глава Дагестана раскрыл детали ночной контртеррористической операции

Глава Дагестана Меликов: КТО была проведена точно и профессионально, потерь нет

Контртеррористическая операция (КТО), проводившаяся в ночь с 4 на 5 марта, была организована точно и профессионально, во время КТО потерь ни со стороны гражданского населения, ни со стороны силовиков нет. Эти детали операции раскрыл глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Чиновник рассказал, что в ходе ночного рейда правоохранители нейтрализовали четырех человек, у которых были обнаружен большой арсенал: гранаты, самодельные бомбы, автоматы и патроны.

«Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе (...) В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам», — подвел Меликов итоги проведенной КТО.

Как сообщалось ранее, силовики установили связь нейтрализованных боевиков с членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).