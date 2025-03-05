Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 5 марта 2025Россия

Глава Дагестана раскрыл детали ночной контртеррористической операции

Глава Дагестана Меликов: КТО была проведена точно и профессионально, потерь нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Контртеррористическая операция (КТО), проводившаяся в ночь с 4 на 5 марта, была организована точно и профессионально, во время КТО потерь ни со стороны гражданского населения, ни со стороны силовиков нет. Эти детали операции раскрыл глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Чиновник рассказал, что в ходе ночного рейда правоохранители нейтрализовали четырех человек, у которых были обнаружен большой арсенал: гранаты, самодельные бомбы, автоматы и патроны.

«Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе (...) В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам», — подвел Меликов итоги проведенной КТО.

Как сообщалось ранее, силовики установили связь нейтрализованных боевиков с членами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

      Российские войска продвинулись на сватовском направлении

      Раскрыты способы обратить вспять процесс уменьшения пениса после 40 лет

      Стало известно об уязвимости Украины из-за приостановки военной помощи США

      Во Франции не исключили арест российских активов ради Украины

      Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

      Глава Дагестана раскрыл детали ночной контртеррористической операции

      Ситуацию под Курском описали фразой «атмосфера катастрофы для ВСУ становится отчетливей»

      ФСБ задержала россиянина за призывы поджигать военкоматы и воинские части

      Конгрессмена выгнали из зала за попытку сорвать выступление Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше