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13:20, 5 марта 2025Россия

Глава региона России сообщил о смерти участницы событий «черного октября» 1993 года

Глава Якутии Николаев сообщил о смерти члена Верховного Совета РСФСР Корниловой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

Стало известно о смерти депутата Верховного Совета РСФСР и участницы событий «черного октября» 1993 года Зои Корниловой, ей было 85 лет. Об этом сообщил в Telegram глава Якутии Айсен Николаев.

Николаев отметил, что Корнилова также была членом Госдумы II созыва и являлась почетным гражданином Якутии. «Это невосполнимая утрата для всей Якутии. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Зои Афанасьевны. Ее имя навсегда вписано в историю Якутии и всей России», — написал в блоге глава региона.

В интервью порталу ЯСИА Корнилова рассказывала, что приняла решение оставаться в Белом доме до конца, так как считала, что присутствие женщин снизит вероятность штурма здания. «Я вышла из Белого дома в предынфарктном состоянии, а потом у меня часто были приступы с сердцем», — вспоминала о событиях 1993 года Корнилова.

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Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента.

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