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12:03, 5 марта 2025Культура

Известный советский актер найден дома через 10 дней после смерти

Актер Александр Милокостый умер в возрасте 68 лет в своей квартире
Ольга Коровина

Кадр: Фильм «Тайны кино»

Тело советского актера Александра Милокостого, известного по роли в фильме «Адъютант его превосходительства», было найдено в Москве. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, смерть артиста наступила 10 дней назад, но известно об этом стало, когда знакомые актера сообщили о его пропаже. В итоге полиция обнаружила тело 68-летнего мужчины в его квартире. Дверь оказалась заперта изнутри, так что ее пришлось вскрывать.

Сообщается, что следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Милокостый известен по роли в картине «Адъютант его превосходительства», где снялся вместе с легендарным Юрием Соломиным. Также он сыграл в лентах «Всадник без головы» и «Мелодия на два голоса».

Ранее сообщалось, что режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет.

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