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16:30, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о падении интереса к именам для детей в честь вооружения из США

На Украине сообщили о спаде тренда на детские имена в честь ПТРК Javelin
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине сообщили о тренде ликвидации имен у детей в честь противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin из США. Об этом сообщил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник прикрепил фотографию заявления о смене имени ребенка на украинском языке. Как утверждает Арестович, заявитель попросил сменить имя ребенка с «Джавелина» (Javelin) на Анастасия.

«Вот так морок начинает понемногу отпускать», — подытожил экс-советник.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен добровольно подать в отставку после прекращения огня на территории страны. Он считает, что Москва и Киев утвердили сценарий, по которому после прекращения огня украинский лидер должен будет добровольно подать в отставку.

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