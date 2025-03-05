На Украине заявили о падении интереса к именам для детей в честь вооружения из США

На Украине сообщили о спаде тренда на детские имена в честь ПТРК Javelin

На Украине сообщили о тренде ликвидации имен у детей в честь противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin из США. Об этом сообщил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник прикрепил фотографию заявления о смене имени ребенка на украинском языке. Как утверждает Арестович, заявитель попросил сменить имя ребенка с «Джавелина» (Javelin) на Анастасия.

«Вот так морок начинает понемногу отпускать», — подытожил экс-советник.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен добровольно подать в отставку после прекращения огня на территории страны. Он считает, что Москва и Киев утвердили сценарий, по которому после прекращения огня украинский лидер должен будет добровольно подать в отставку.