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00:25, 5 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко объяснил причину начала СВО

Лукашенко: Начало СВО связано с появившимися на Украине угрозами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Начало специальной военной операции (СВО) связано не только с экспансией Североатлантического альянса (НАТО) на восток, но и с появившимися на Украине угрозами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу, передает агентство БелТА.

«Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — объяснил Лукашенко.

Он отметил, что президент России Владимир Путин без промедления продемонстрировал готовность к переговорам. С помощью дипломатии российский лидер хотел достичь договоренностей по НАТО, а также добиться прекращения дискриминации русскоязычного населения Украины, подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Путин сожалеет из-за потерь на СВО. «В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — сказал он.

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